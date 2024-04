CHAMPIONS DA ÁSIA

Al-Hilal perde para o Al-Ain e quebra sequência de 34 jogos sem derrotas

O recorde havia sido quebrado após a vitória contra o Al-Ittihad, por 2 a 0, na mesma competição. Na época, a equipe não contou com a principal estrela, Neymar, que não joga desde outubro e se recupera de uma cirurgia no joelho. Isso não impediu que fossem alcançadas as 28 vitórias. A marca, até então, era do The New Saints, do País de Gales, com 27 triunfos seguidos.