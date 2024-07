TÊNIS

Alcaraz, Medvedev e Ruud vencem; Meligeni cai e Sabalenka anuncia que não joga Wimbledon

O número três do mundo venceu o estoniano Mark Lajal, por 3 a 0

Estadão

Publicado em 1 de julho de 2024 às 14:22

Alcaraz Crédito: ATP Tour/Divulgação

Atual campeão, o espanhol Carlos Alcaraz iniciou a defesa de seu título de Wimbledon sem problemas nesta segunda-feira, em Londres. O número três do mundo venceu o estoniano Mark Lajal, por 3 a 0, parciais de 7/6 (7/3), 7/5 e 6/2 em duas horas e 23 minutos.

Após conquistar o título no saibro de Roland Garros, Alcaraz foi dominante na grama inglesa, disparando 44 bolas vencedoras contra apenas 24 de Lajal e apresentando muita precisão nos voleios. Ele venceu 79% dos pontos nesse tipo de lance contra apenas 43% do estoniano, que é apenas o 269º do mundo e passou pelo qualificatório.

"Ele fez um bom jogo", afirmou Alcaraz. "Durante o jogo, lembranças do ano passado vieram à mente, mas tentei não pensar nisso. É um torneio totalmente diferente e preciso estar focado para conquistar o título novamente."

Além dele, outros favoritos também avançaram à segunda rodada do último Grand Slam da temporada. O russo Daniil Medvedev, quinto do ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), passou por Aleksandar Kovacevic, dos Estados Unidos, por 3 a 0 (6/3, 6/4 e 6/2). Oitavo do mundo, o norueguês Casper Ruud derrotou o australiano Alex Bolt também por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2), 6/4 e 6/4.

Após passar pelo qualificatório em Wimbledon pela primeira vez, o brasileiro Felipe Meligeni Alves, 145º do ranking, foi derrotado na estreia na chave principal pelo sérvio Borna Coric, 89º do mundo, por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 7/6 (7/2) e 6/3). O próximo rival de Coric será Fances Tiafoe, 29º do ranking.

Sabalenka fora

No primeiro dia de jogos em Wimbledon, Aryna Sabalenka, terceira do ranking, anunciou que não vai disputar o torneio devido a uma lesão no ombro. Bicampeã do Aberto da Austrália, a tenista de Belarus disse que estava "com o coração partido" com o anúncio, feito após uma sessão de treinos nesta segunda-feira. Ela era considerada uma das principais candidatas ao título de Wimbledon, que viu sete mulheres diferentes conquistarem o troféu nos últimos sete anos.

A grega Maria Sakkari, nona do mundo, venceu McCartney Kessler, dos EUA, por 6/3 e 6/1 e afirmou que a chave feminina está aberta. "Poderíamos citar cerca de 20 meninas que poderiam vencer o torneio agora", disse Sakkari.