Alcaraz se torna o primeiro tenista da geração Z a ganhar mais de 234 milhões de reais com premiações

O jovem tenista foi campeão do Masters 1000 de Montecarlo no último domingo (13), aumentando sua fortuna

Marina Branco

Publicado em 14 de abril de 2025 às 12:43

Alcaraz Crédito: ATP Tour/Divulgação

A cada semana, o crescimento de Carlos Alcaraz no mundo do tênis fica mais evidente. Desta vez, pela fortuna conquistada pelo jovem campeão do Masters 1000 de Montecarlo no último domingo (13), que o tornou o primeiro tenista da geração Z a ultrapassar R$ 234 milhões em premiações de torneios.>

Atualmente, Alcaraz tem cerca de 40 milhões de dólares arrecadados em torneios, sendo o décimo primeiro tenista, entre homens e mulheres, a ganhar tanto dinheiro com competições na história.>

Alcaraz obteve o feito entre tenistas da geração Z (nascidos entre a segunda metade da década de 1990 e o início dos anos 2010) ao receber o valor de 946.610 euros - equivalente a US$ 1,03 milhão - pelo seu primeiro título em Mônaco. Assim, o tenista de 2003 somou o valor exato de US$ 40.231.787 em premiações.>

O espanhol deixou para trás, assim, o italiano Jannik Sinner. O número 1 do mundo, que não joga desde janeiro por suspensão por doping, já embolsou US$ 39.389.088 em premiações. Estes valores não incluem eventuais pagamentos de cachê, que tenistas do Top 10 costumam receber para jogar torneios menores, e premiações para exibições.>

A lista dos tenistas que mais receberam premiações na história do tênis é encabeçada pelo sérvio Novak Djokovic (US$ 186.933 983). Na sequência, vêm o espanhol Rafael Nadal (US$ 134.946 100), o suíço Roger Federer (US$ 130.594.339) e a americana Serena Williams (US$ 94.816.730) - somente Djokovic ainda está na ativa no circuito.>

Disputa no ranking

A rivalidade entre Alcaraz e Sinner deve esquentar também no ranking da ATP nas próximas semanas, principalmente quando o italiano retornar ao circuito, no início de maio. Com o troféu em Montecarlo, o espanhol subiu para o 2º lugar do ranking.>

Alcaraz desbancou o alemão Alexander Zverev, maior decepção nestes últimos meses, e assumiu a vice-liderança da ATP, com 7 720 pontos. A distância para o líder agora é de 2.210. A vantagem de Sinner (9.930) segue grande, mas não tão confortável como era no início da temporada. E deve ser reduzida se Alcaraz se destacar no Masters de Madri, o próximo do calendário, a partir do dia 23.>

Ambos alcançaram a fase de quartas de final no ano passado. Mas somente o espanhol poderá defender seus pontos e até mesmo somar mais no ranking. Sinner ainda estará suspenso - seu retorno está marcado para o Masters de Roma, em maio. O torneio italiano deve esquentar a disputa uma vez que nenhum deles defende pontos na Itália.>

A gira de saibro será encerrada no fim de maio com o segundo Grand Slam do ano. E o Torneio de Roland Garros poderá ser decisivo para definir o topo do ranking porque ambos os tenistas defendem muitos pontos no saibro de Paris. Alcaraz é o atual campeão, enquanto Sinner foi eliminado na semifinal, justamente pelo rival espanhol.>

Entre os brasileiros, João Fonseca segue como o tenista mais bem colocado do ranking, no 59º posto. Thiago Monteiro ganhou um posto e aparece no 93º lugar. Já Thiago Wild perdeu uma posição e caiu para o 112º.>

No feminino, Beatriz Haddad Maia sustentou o 17º posto na atualização desta segunda-feira. Na semana passada, ela acumulou duas derrotas em simples ao defender o Brasil na fase classificatória da Billie Jean King Cup. O time nacional foi superado por Espanha e República Checa e não conseguiu avançar à fase final da competição entre nações.>

Confira o Top 10 do ranking masculino:

Jannik Sinner (ITA), 9.930 pontos Carlos Alcaraz (ESP), 7.720 Alexander Zverev (ALE), 7.595

Taylor Fritz (EUA), 5.280

Novak Djokovic (SER), 4.120

Jack Draper (EUA), 3.870

Alex de Minaur (AUS), 3.535

Andrey Rublev (RUS), 3.490

Daniil Medvedev (RUS), 3.290

Casper Ruud (NOR), 3.215

