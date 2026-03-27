Aleixo Belov relata travessia histórica em jantar exclusivo

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Gabriela Cruz
Publicado em 27 de março de 2026 às 20:04
Os membros da Sociedade de Amigos da Marinha (SOAMAR Salvador) e da Associação Náutica da Bahia (ANB) realizaram um jantar no Yacht Clube da Bahia, para convidados. O evento contou com uma Palestra Magna do navegador Aleixo Belov, que falou sobre sua experiência na Passagem Nordeste, um dos maiores desafios da navegação. “Vinte e dois dias atrás eu cheguei da minha sexta volta ao mundo, justamente pela Passagem Nordeste”, pontuou Belov, iniciando a palestra.
O presidente da SOAMAR Salvador e da ANB, Santiago Campo, recebeu comodoros e proprietários e gestores de marinas, oficiais da Marinha, políticos e parceiros das instituições náuticas, dentre eles o Vice-Almirante Gustavo Calero Garriga Pires, comandante do 2º Distrito Naval da Marinha do Brasil, que conferiram a palestra e depois participaram do jantar, servido no salão do Yacht Clube.
Aleixo Belov
Para Santiago, a presença do navegador ucraniano radicado na Bahia foi uma honra. “É um grande orgulho estar aqui homenageando essa lenda viva que é o Aleixo Belov”, disse o presidente da SOAMAR Salvador e da ANB. A Sociedade de Amigos da Marinha e a Associação Náutica da Bahia são instituições que celebram o conhecimento sobre a cultura de navegação no estado. Além disso, realizam ações que promovem o mundo náutico, próprias ou em parceria com a Marinha, organizações públicas e particulares. O evento aconteceu na terça-feira (24).