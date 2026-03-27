PALESTRA MAGNA

Aleixo Belov relata travessia histórica em jantar exclusivo

Sexta volta ao mundo do navegador foi tema central de encontro promovido pela SOAMAR Salvador e ANB

Gabriela Cruz

Publicado em 27 de março de 2026 às 20:04

Aleixo Belov durante a palestra Crédito: Edgar de Souza (@edgardesouza_realtime)

Os membros da Sociedade de Amigos da Marinha (SOAMAR Salvador) e da Associação Náutica da Bahia (ANB) realizaram um jantar no Yacht Clube da Bahia, para convidados. O evento contou com uma Palestra Magna do navegador Aleixo Belov, que falou sobre sua experiência na Passagem Nordeste, um dos maiores desafios da navegação. “Vinte e dois dias atrás eu cheguei da minha sexta volta ao mundo, justamente pela Passagem Nordeste”, pontuou Belov, iniciando a palestra.

O presidente da SOAMAR Salvador e da ANB, Santiago Campo, recebeu comodoros e proprietários e gestores de marinas, oficiais da Marinha, políticos e parceiros das instituições náuticas, dentre eles o Vice-Almirante Gustavo Calero Garriga Pires, comandante do 2º Distrito Naval da Marinha do Brasil, que conferiram a palestra e depois participaram do jantar, servido no salão do Yacht Clube.

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