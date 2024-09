FÓRMULA 1

Alonso exalta Aston Martin pela contratação de Newey: 'Equipe do futuro'

O veterano piloto Fernando Alonso recebeu com euforia a contratação do projetista Adrian Newey. Anunciado nesta terça-feira pela direção da Aston Martin para reforçar o time na próxima temporada, o engenheiro era cobiçado por várias equipes, inclusive a Ferrari.

O espanhol elogiou o investimento dos dirigentes e classificou a escuderia como "equipe do futuro" por poder contar com os serviços do lendário designer da Fórmula 1.

"Acho que é um dia incrível para a equipe. A visão de Lawrence (Stroll, proprietário da equipe) está tomando forma com esta (nova) construção, com Adrian, com a Honda (futura parceira de motores). Definitivamente teremos a equipe do futuro, eu diria", declarou.