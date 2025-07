SUL-AMERICANA

América de Cali x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana, a partida será disputada no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Santiago de Cali, às 21h30

América de Cali e Bahia se enfrentam nesta terça-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali (COL), pelo jogo de volta dos playoffs da CONMEBOL Sul-Americana. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir América de Cali x Bahia ao vivo

América de Cali

O América de Cali ficou no empate sem gols no jogo de ida, em Salvador, e precisa vencer em casa para avançar às oitavas. Para o duelo, o time colombiano terá o desfalque de José Cavadía, suspenso por expulsão. O atacante Cristian Barrios é dúvida após sair lesionado no primeiro confronto. >