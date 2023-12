Ancelotti elogia 'futebol moderno' de Bellingham e o vê parecido com o brasileiro Kaká

Carlo Ancelotti está encantado com o futebol do jovem Jude Bellingham. O meia inglês de somente 20 anos se tornou um dos principais jogadores do Real Madrid e fez o técnico compará-lo ao brasileiro Kaká, com o qual se consagrou campeão da Liga dos Campeões e do Mundo em 2007.



"Jude Bellingham é parecido com Di Stéfano, Cruyff ou Zidane? Não comparo, mas direi que ele tem muitas semelhanças com o Kaká Estou surpreso com Bellingham assim como fiquei quando vi Kaká pela primeira vez. Não digo que se pareça com Kaká, mas tem muitas coisas dele", afirmou o treinador nesta sexta-feira.