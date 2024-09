FUTEBOL

Antony ganha pênalti de presente para voltar a marcar no Manchester United

Pouco aproveitado no Manchester United neste início de temporada, o brasileiro Antony foi duplamente contemplado nesta terça-feira (17). Primeiro por ter iniciado o jogo com o Barnsley como titular, e depois por ganhar de Marcus Rashford, cobrador oficial de pênaltis do time, a chance de bater uma penalidade e estufar a rede do adversário.