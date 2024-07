TÊNIS

Ao lado de Ingrid Martins, Bia Haddad cai nas duplas em Wimbledon

No simples, número 1 do Brasil vai encarar a americana Danielle Collins

Focada somente no torneio de simples após queda nas duplas ao lado de Ingrid Martins, a brasileira Beatriz Haddad Maia terá um duelo inédito no circuito. Pela terceira rodada de Wimbledon, ela terá pela frente a americana Danielle Collins, que faz a temporada de despedida da carreira.

Collins entrou no caminho da brasileira após superar a húngara Dalma Galfi, em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/4, nesta quinta-feira. O embate está agendado para sábado, em Londres, ainda sem horário definido por causa dos problemas de agenda por causa da chuva.

Na temporada do adeus às quadras pelo sonho de ser mãe, Collins, de 30 anos, chegará para o duelo mais bem ranqueada que Bia Haddad. A americana é a 11ª favorita em Wimbledon, enquanto a brasileira figura na 20ª posição.

Mesmo precisando jogar somente três games para superar a colombiana Camila Ososrio - abandonou por problemas na coxa - Bia Haddad não estará mais descansada diante da americana pois entrou em quadra no jogo de duplas, já se preparando para Paris-2024. Ela e a parceria Ingrid Martins acabaram eliminadas diante das russas Irina Khromacheva e Kamilla Rakhimova, parciais de 7/5 e 6/3.

Quem vem atropelando suas rivais em Wimbledon é a líder do ranking, a polonesa Iga Swiatek. Nesta quinta, pela segunda rodada, marcou 6/4 e 6/3 sobre a croata Petra Martic, avançando para encarar Yulia Putinseva, do Casaquistão.

Outra favorita a avançar foi Elena Rybakina, também do Casaquistão. A cabeça de chave 4 precisou de três sets diante da alemã Laura Siegemund. Se garantiu com 6/3, 3/6 e 6/3. Vice-campeã em 2023, a tunisiana Ons Jabeur (10ª) passou pela americana Robin Montgomery, com 6/1 e 7/5 enquanto Jelena Ostapenko (13ª), da LetÕnia, bateu a ucraniana Daria Snigur por 6/3 e 6/0.