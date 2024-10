LUTO

Aos 66 anos, morre boxeador Maguila

Aos 66 anos, lutador José Adilson Rodrigues dos Santos, popularmente conhecido como Maguila, morreu nesta quinta-feira (24). O lutador enfrentava uma encefalopatia traumática crônica (ETC), conhecida como 'demência pugilística', doença adquirida em decorrência da grande quantidade de golpes na cabeça. A doença causa sintomas similares ao do alzheimer.

A morte foi confirmada pela esposa de Maguila, Irani Pinheiro, à Rede Record. O lutador vivia no Centro Terapêutico Anjos de Deus, em Itu, no estado paulista. Após uma piora no quadro de saúde, ele foi internado há cerca de 28 dias no Hospital das Clínicas.