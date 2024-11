NO RIO DE JANEIRO

Após assistir jogo do Bahia na Fonte Nova, CEO do Grupo City se reúne com presidente da CBF

Ferran Soriano falou sobre investimento feito no Bahia

Gabriel Rodrigues

Publicado em 7 de novembro de 2024 às 20:17

Ferran Soriano se encontrou com o presidente da CBF Crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Depois de acompanhar de perto a derrota do Bahia por 3x0 para o São Paulo, na última terça-feira (5), o CEO do Grupo City, Ferran Soriano, se reuniu com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. O encontro foi realizado nesta quinta-feira (7), na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Entre os assuntos, Soriano falou sobre os investimentos do Grupo City no futebol brasileiro através do tricolor. À TV CBF, o espanhol disse que o futebol brasileiro tem uma grande oportunidade de crescimento e que por isso o City decidiu investir no Bahia.

Ferran Soriano e diretores do Bahia em reunião na sede da CBF Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

"É uma grande honra estar aqui representando o City Football Group na CBF, que é um lugar mítico para o futebol mundial, o centro do futebol no Brasil, que é o centro do futebol no mundo. Visitamos o presidente e ele nos contou todos os planos, a estratégia. Temos uma grande oportunidade de crescimento do futebol no Brasil. Por isso, a gente decidiu investir, no nosso caso no Bahia, e temos toda a confiança e muito otimismo sobre o futebol, o crescimento da indústria no Brasil", disse Soriano.

Outros membros da diretoria do Bahia também participaram da reunião. Entre eles, o diretor de futebol Carlos Eduardo Santoro, o CEO Raul Aguirre e Vitor Ferraz, diretor de Operações e Relações Institucionais.

"Estamos muito contentes e satisfeitos em termos recebidos mais uma vez pelo presidente da CBF e pelo Ricardo Lima. A gente falou de vários temas do Bahia muito relevantes e também sobre temas do futebol brasileiro. Estamos todos muito alinhados no que se refere à modernização do futebol brasileiro, profissionalização do futebol brasileiro e como certamente o Bahia e também o grupo City podem vir a contribuir", explicou Raul Aguirre.