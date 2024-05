DIAS DE GLÓRIA

Após começar Série A na reserva, Kanu dá volta por cima e celebra grande fase no Bahia: 'Sempre me entreguei'

Zagueiro ganhou a disputa com Cuesta e está invicto desde volta ao time titular

Uma das referências do Bahia desde a chegada do Grupo City no tricolor, no ano passado, o zagueiro Kanu viveu momentos de altos e baixos no início do Brasileirão. Titular praticamente incontestável durante a passagem do português Renato Paiva e em boa parte do trabalho de Rogério Ceni, ele perdeu o posto após o fim do Campeonato Baiano e começou a Série A entre os reservas. O defensor, no entanto, deu a volta por cima e vive uma grande fase no Esquadrão.

Kanu foi sacado do time durante a estreia do Bahia no Brasileirão, na derrota por 2x1 para o Internacional, e viu do banco o triunfo sobre o Fluminense, por 2x1, e o empate por 2x2 com o Vitória, no Barradão. O jogador voltou a ser titular na 4ª rodada, por conta da lesão sofrida pelo argentino Cuesta, e não saiu mais da equipe.

Durante entrevista, ontem, no CT Evaristo de Macedo, o zagueiro falou sobre a situação e disse que nunca deixou de trabalhar para aproveitar as oportunidades.

“O futebol é uma roda gigante, eu falo para todos, e levo para a minha vida, que você precisa trabalhar e estar preparado para as oportunidades. É o que eu faço, sempre tive o carinho do clube, o carinho do Rogério [Ceni], o respeito”, iniciou ele.

“Sempre me entreguei da melhor maneira possível, muitas vezes a coisa não ocorria da maneira que queria, mas não poderia abaixar a guarda, tive que me manter firme. Graças a Deus, pude voltar a jogar, a desempenhar um bom papel. É mérito de todo time, do Rogério, que achou um esquema que se encaixa com o nosso perfil. A gente espera manter essa sequência para conquistar coisas boas no ano”, completou.

Desde que Kanu voltou ao time, o Bahia está invicto. Entre Brasileirão, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, foram cinco triunfos e um empate em seis partidas. Além disso, ao lado de Gabriel Xavier, ele conseguiu dar mais solidez ao tricolor.

Nos últimos seis jogos, o Bahia sofreu apenas um gol, na vitória sobre o Botafogo, por 2x1, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A defesa, que antes era um problema, agora transformou-se em um trunfo para a equipe baiana na sequência da temporada. Kanu adota postura modesta e diz que os méritos pelo bom momento são de Rogério Ceni.

“A gente foi ajustando algumas coisas que precisavam ser feitas, não vou falar todas porque senão o adversário analisa (risos). Mas o Rogério foi muito feliz em algumas coisas para reduzir a quantidade de gols, os chutes na nossa meta. Os últimos jogos foram bons, mas não podemos parar, queremos mais”, explicou.

Com o sistema defensivo em alta, o Bahia tem agora um grande desafio pela frente. Domingo, o time enfrenta o Atlético-MG, às 16h, na MRV Arena, em Belo Horizonte, pela 7ª rodada do Brasileirão. Ao lado do próprio tricolor e do Athletico-PR, o Galo é o dono do terceiro melhor ataque da competição e vem de goleada por 4x0 sobre o Caracas, na Libertadores. Mesmo assim, Kanu garante que os torcedores podem esperar um Esquadrão competitivo fora de casa.