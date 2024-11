DEBOCHE

Após deixar o Fluminense, Marcelo faz piada com frase dita a Mano Menezes: 'Não encosta em mim'

Lateral rescindiu o contrato após desentendimento com treinador

Gabriel Rodrigues

Publicado em 14 de novembro de 2024 às 19:08

Mano Menezes e Marcelo tiveram desentendimento Crédito: Reprodução

Sem clube desde que deixou o Fluminense, o lateral esquerdo Marcelo parece já ter superado a saída conturbada do clube carioca. Em vídeo postado nas redes sociais, o jogador ex-Real Madrid e Seleção Brasileira fez piada com a frase que teria causado a revolta do técnico Mano Menezes.

"Pera aí, não encosta em mim não. Qual foi? Cuidado com o meu ombro aí, por favor (risos)", disse Marcelo em vídeo publicado pelo barbeiro do jogador. As imagens foram gravadas em tom de humor.

Marcelo ironiza frase dita ao técnico Mano Menezes em Fluminense x Grêmio, que causou a saída do jogador do clube carioca:



"Não encosta em mim, não. Cuidado com o meu ombro (risos)."



? Reprodução pic.twitter.com/WdW4NZwAay — Planeta do Futebol ? (@futebol_info) November 14, 2024

Marcelo rescindiu o contrato com o Fluminense após um desentendimento com o técnico Mano Menezes na beira do campo durante o confronto com o Grêmio, no Maracanã. O lateral recebia as instruções para entrar em campo quando pediu para não ser tocado pelo técnico. Segundo ele, Mano queria "fazer média com a torcida".

A confusão com Mano Menezes foi o estopim para o fim de uma relação conturbada. Contratado com pompas após ter feito carreira na Europa, Marcelo fez parte do time que conquistou a Libertadores de forma inédita pelo Fluminense, mas nos bastidores o jogador ganhou fama de "reclamão".