SÉRIE B

Após derrota para a Ponte Preta, Ceará demite Vagner Mancini

Alvinegro decidiu encerrar o ciclo do treinador no comando do time

Estadão

Publicado em 26 de junho de 2024 às 16:56

Vagner Mancini deixou o comando do Ceará após campanha ruim na Série B Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

O Ceará anunciou a saída do técnico Vágner Mancini nesta quarta-feira, um dia depois da derrota para a Ponte Preta, por 3 a 1, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Além do treinador, também foram demitidos o auxiliar técnico Régis Angeli, o preparador físico Lucas Itaberaba e o analista de desempenho Cláudio Andrade.

Campeão cearense em 2024, Mancini comandou o Ceará em 44 oportunidades entre sua chegada, em agosto de 2023, e o fim do trabalho. No período, foram 15 vitórias, 15 empates e 14 derrotas. Somando estes números com os da primeira passagem de Mancini como treinador do Ceará, o comandante deixa o time alvinegro com 82 jogos.

"Fechamos esse ciclo, que teve como marco o título estadual, de muita importância para o clube. No momento certo, outro se abrirá e vida que segue", afirmou o treinador.