Depois de dois dias de folga, o elenco do Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o confronto com o Atlético-MG. A partida será no domingo (13), às 11h, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão.



Nesta quarta-feira (9), o trabalho começou com um vídeo no qual foram apresentados detalhes da atuação do time na vitória sobre o América-MG. Em seguida, os jogadores foram para o campo.



Renato Paiva promoveu um treinamento técnico e tático, seguido de um exercício de finalização. O atacante Biel, em fase final de recuperação de lesão na coxa, fez um treino separado.