BUSCA PELA LIBERTA

Após espelhar o primeiro turno, Bahia oscila no Brasileiro e vê concorrentes se aproximarem

Derrota na última rodada tirou o Esquadrão do G6 da Série A

Gabriel Rodrigues

Publicado em 5 de setembro de 2024 às 05:00

Rogério Ceni entende que o Bahia precisa embalar uma sequência de bons resultados Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Em busca de uma vaga na próxima Copa Libertadores, o Bahia ligou o sinal de alerta no Campeonato Brasileiro. A derrota por 2x1 para o Red Bull Bragantino, fora de casa, quebrou a sequência de três jogos de invencibilidade da equipe na competição e tirou o time do G6, a zona de classificação para o torneio internacional. Mais do que isso, o Esquadrão agora vê os concorrentes se aproximarem.

Com 39 pontos, o Bahia é o atual 7º colocado do Brasileirão, a dois pontos de Cruzeiro e São Paulo, 5º e 6º, respectivamente, e que fecham o G6 do torneio. Na briga para voltar ao pelotão de cima, o clube baiano mantém uma distância de cinco pontos para o Vasco, que ocupa a 8ª posição. Mas o problema é que todas as equipes que aparecem atrás possuem jogos a menos na competição. Por isso, o time azul, vermelho e branco sabe que não pode vacilar.

Entre os concorrentes, o caso mais emblemático é o do Internacional. O Colorado tem três partidas a menos do que o Bahia e atualmente aparece com 32 pontos na classificação, no 10º lugar. Se vencer os confrontos atrasados, o time gaúcho chegará aos 41 pontos e ultrapassará o tricolor.

Na próxima quarta-feira (11), o Inter enfrentará o Fortaleza, no Beira-Rio, em duelo da 19ª rodada. Já no dia 25, encara o Red Bull Bragantino, fora de casa, pela 16ª rodada. O último jogo da sequência será contra o Flamengo, em casa, mas ainda não há data definida.

Entre os dois clubes que estão mais próximos do Bahia na tabela, o Vasco enfrenta o Cuiabá no dia 25, em São Januário, pela 19ª rodada. Já o Atlético-MG tem dois compromissos atrasados: contra o Grêmio, em casa, pela 6ª rodada, e Athletico-PR, fora, pela 19ª rodada. Os duelos ainda estão sem data para acontecer.

Por sinal, o Atlético-MG é o próximo adversário do tricolor no Campeonato Brasileiro. Por conta do cenário, a partida na Fonte Nova se transformou em um confronto direto, já que o alvinegro tem 33 pontos e também poderia ultrapassar o Bahia em caso de triunfos nos jogos atrasados. Após o revés para o Red Bull, Rogério Ceni lamentou pelo Esquadrão não ter segurado ao menos o empate e afirmou que a única solução para o clube será ganhar.

“Temos que tentar vencer jogos, subir pontuação e seguir brigando nessa faixa que estamos. Temos o Cruzeiro, São Paulo, Atlético-MG, Vasco agora subindo. É uma concorrência grande até o final. Temos que somar pontos e buscar vencer jogos, esse é o importante. São jogos muito difíceis, times bons como o Flamengo, o Atlético-MG, depois tem o Fortaleza… As dificuldades existem e nós estamos tentando de todas as maneiras vencer os jogos”, explicou o treinador.

O que precisa fazer?

A oscilação do Bahia no Campeonato Brasileiro teve início logo após o time começar o returno espelhando o aproveitamento do primeiro turno. Depois de conquistar seis pontos contra Vitória e Grêmio, a equipe baiana amargou um empate sem gols com o Botafogo - confronto que havia vencido na primeira metade do torneio -, e logo depois caiu diante do Red Bull.

De acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), atualmente o Bahia tem 34,6% de chance de ir à Libertadores. Os cálculos apontam que, com 63 pontos, o tricolor teria 99% de probabilidade de jogar a competição internacional em 2025.

Nesse cenário, a equipe treinada por Ceni precisaria de mais 24 pontos, o que representa um aproveitamento de 61,5% nos últimos 13 confrontos. O número, no entanto, pode ser menor. Em 2022, por exemplo, o Athletico-PR foi à pré-Libertadores com 58 pontos.

Além disso, existe a chance do G6 se transformar em G7, G8 ou G9. Para isso, é preciso que os clubes da zona da Libertadores conquistem a Copa do Brasil, a própria Liberta ou a Sul-Americana, beneficiando as equipes que estão mais abaixo na classificação.