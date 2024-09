PREPARAÇÃO

Após folga, Bahia volta aos treinos de olho de em decisão contra o Flamengo na Copa do Brasil

Tricolor encara o time carioca no dia 12 de setembro no segundo jogo das quartas de final

Depois de dois dias de folga, o Bahia voltou aos treinos. Na manhã desta quarta-feira (4), o elenco se reapresentou no CT Evaristo de Macedo e iniciou a preparação para o confronto com o Flamengo, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Por conta dos jogos da Seleção Brasileira na eliminatória para a Copa do Mundo de 2026, a partida será apenas no dia 12 de setembro.