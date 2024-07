NOVA PEÇA

Após passagem pelo futebol português, goleiro Gabriel é integrado ao elenco do Bahia para o restante da temporada

Jogador já está treinando com o elenco tricolor no CT Evaristo de Macedo

Da Redação

Publicado em 2 de julho de 2024 às 18:58

Goleiro Gabriel voltou ao Bahia após passagem pelo Portimonense, de Portugal Crédito: FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia

Além do lateral esquerdo Iago Borduchi e do zagueiro Vitor Hugo, o elenco do Bahia ganhou mais uma peça para o restante da temporada. De volta após empréstimo ao Portimonense, de Portugal, o goleiro Gabriel Souza, de 19 anos, foi incorporado ao grupo tricolor e participou do treino desta terça-feira, que abriu a preparação para o confronto com o Juventude, marcado para a quinta-feira (4), às 19h, na Fonte Nova.

Formado nas categorias de base do Bahia, Gabriel Souza é considerado uma das grandes promessas do clube. Ele estava no futebol português desde o início do ano passado e fez 16 partidas pela equipe sub-23 do Portimonense.

Gabriel tem contrato com o Bahia até 2025 e se junta aos também goleiros Marcos Felipe, Adriel e Danilo Fernandes, que fazem parte da equipe titular. Ele poderá ser inscrito pelo Esquadrão a partir do dia 10 de julho, quando abre a janela de transferências do futebol brasileiro.

Os novos jogadores, no entanto, só poderão estrear a partir do dia 13 de julho, na 17ª rodada do Brasileirão. O Bahia enfrentará o Cuiabá, na Fonte Nova.

Treino

De volta aos trabalhos após a derrota para o São Paulo, o dia do Bahia começou com um vídeo sobre os acertos e erros cometidos na partida. Logo depois, os atletas foram para o campo e Rogério Ceni comandou um treino com foco na posse de bola.

Bahia treina antes da partida contra o Juventude Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Em outro momento, os titulares foram liberados para atividades regenerativas. O restante do elenco permaneceu no campo e participou de um exercício de enfrentamento entre os dois times.