BRIGA NA PARTE DE CIMA

Após pausa no Brasileirão, Bahia tentará quebrar jejum de quatro anos contra o Atlético-MG

Esquadrão encara o Galo neste domingo (2), na MRV Arena

Gabriel Rodrigues

Publicado em 29 de maio de 2024 às 05:00

Cauly marcou um dos gols do Bahia em goleada sobre o Atlético no ano passado Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Com a Copa do Nordeste no passado, o Bahia voltará a focar no Campeonato Brasileiro, após a competição ter ficado paralisada por duas semanas por conta da tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul. Neste domingo, às 16h, o Esquadrão encara o Atlético-MG em mais um duelo direto entre clubes que lutam na parte de cima da tabela. Em Belo Horizonte, o time baiano tem a missão de quebrar um jejum que dura quatro anos.

Desde 2019, o tricolor não vence o Galo fora de casa. Pelo Brasileirão daquele ano, o atacante Gilberto marcou o gol do triunfo por 1x0, no estádio Independência. De lá para cá, as duas equipes se enfrentaram outras quatro vezes em solo mineiro, com um empate e três derrotas do Esquadrão.

Mais do que o bom retrospecto na história dos confrontos, a partida deste domingo envolve uma disputa por posições. O Bahia largou bem na Série A e vive grande fase: é o atual vice-líder, com 13 pontos em 18 disputados. A pontuação é a mesma do Athletico-PR, que lidera o torneio por ter melhor saldo de gols.

Já o Atlético-MG é o 7º colocado, com nove pontos e um jogo a menos do que o clube baiano. Por isso, pontuar fora de casa é essencial para seguir na parte de cima e não deixar que um adversário direto encoste. Internamente, no entanto, o tricolor sabe que o duelo não será nada fácil.

Entre os pontos que preocupam o técnico Rogério Ceni, está a intensidade do rival. Junto com o próprio Bahia e o Athletico-PR, o alvinegro tem o terceiro melhor ataque do Brasileirão, com nove gols. As equipes ficam atrás apenas de Botafogo e São Paulo, que balançaram as redes 12 e 10 vezes, respectivamente.

“Um jogo muito difícil. Se eu disser que vamos lá tomar conta do jogo, vai ser mentira. Sempre jogamos para vencer, mas vamos precisar suportar, é um time que joga em intensidade muito alta. Queremos fazer uma boa apresentação lá, mas isso não é garantia de sucesso. Estamos bem no campeonato brasileiro, mas vamos ter jogos muito difíceis. É até atípico conseguir quatro triunfos em seis jogos. Temos que pensar sempre no próximo jogo. A mentalidade é essa”, afirmou o técnico Rogério Ceni.

Por falar em ataque, a partida entre Bahia e Atlético-MG pode proporcionar o encontro dos dois artilheiros da Série A. Everaldo, pelo Bahia, e o chileno Vargas, pelo Galo, estão empatados entre os principais goleadores da competição, ambos com três tentos.

O centroavante tricolor, no entanto, se recupera de uma fratura na costela e vai ser avaliado durante a semana. Contra o CRB, pela Copa do Nordeste, o camisa 9 ficou no banco de reservas e entrou em campo apenas nos minutos finais, para cobrar o pênalti.

Quem está de volta é o meia Carlos de Pena. Espécie de 12º jogador do Esquadrão, o uruguaio ficou fora da última partida pois não estava inscrito na Copa do Nordeste.

