Após seis jogos, Luan e Vitória entram em acordo e rescindem contrato

Meia disputou apenas 188 minutos com a camisa rubro-negra, e foi titular apenas uma vez

Publicado em 19 de abril de 2024 às 21:00

Luan não é mais jogador do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O meia Luan não é mais jogador do Vitória. O clube comunicou o desligamento do atleta de 31 anos na noite desta sexta-feira (19), através de nota oficial. De acordo com o Leão, a decisão ocorreu em comum acordo. A rescisão já foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

"O clube agradece o empenho e a dedicação do atleta durante o período em que esteve atuando pela equipe rubro-negra e deseja sucesso na carreira", diz um trecho do comunicado.

Contratado em janeiro como um dos principais reforços do Vitória para a temporada, Luan não conquistou espaço no time. Ele vestiu a camisa titular apenas uma vez, contra o Treze, pela Copa do Nordeste. Na ocasião, o técnico Léo Condé poupou os principais jogadores e mandou a campo uma equipe reserva.

No total, o meia, considerado o Rei da América na temporada 2017, esteve em campo durante apenas 188 minutos, em três partidas do Campeonato Baiano e três do torneio regional.

Veja comunicado divulgado pelo Vitória:

