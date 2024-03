'AGI NA EMOÇÃO'

Após ser expulso no Ba-Vi, Mateus Gonçalves pede desculpas: 'Sinto que prejudiquei a equipe'

Mateus Gonçalves foi um dos principais candidatos a vilão no Ba-Vi #495. O jogador entrou no segundo tempo para ajudar o Vitória a buscar o empate diante do Bahia, mas, com apenas dois minutos em campo, foi expulso por chutar Caio Alexandre com o jogo parado. Após a partida, o atacante publicou um vídeo nas redes sociais e pediu desculpas aos torcedores rubro-negros.

O atacante entrou no clássico aos 18 minutos do segundo tempo, no lugar do lateral-esquerdo PK. No momento, o Bahia já ganhava por 2x1 na Fonte Nova, e Mateus Gonçalves era uma tentativa do técnico Léo Condé de deixar tudo igual no placar. Mas o jogador pouco ficou no gramado. Dois minutos depois, em disputa com Caio Alexandre, ele chutou a bola em cima do atleta tricolor, que estava no chão, e recebeu o cartão vermelho.