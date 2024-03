FALA, TREINADOR!

Condé elogia rendimento do Vitória no Ba-Vi e avalia expulsão de Mateus Gonçalves

Rubro-negro perdeu o clássico da Copa do Nordeste, por 2x1, na Fonte Nova

Publicado em 21 de março de 2024 às 10:03

Léo Condé durante Ba-Vi na Fonte Nova Crédito: VICTOR FERREIRA / ECVITÓRIA

O Vitória se mostrou forte, apesar da derrota no Ba-Vi. Essa é a avaliação de Léo Condé. O técnico rubro-negro lamentou o resultado, mas não o rendimento apresentado pelo time na Fonte Nova, noite de quarta-feira (20), em jogo válido pela 6ª rodada da Copa do Nordeste.

“Foi um jogo bem movimentado. Lamento muito o resultado, mas o Vitória mostrou, diferentemente do que muitos imaginavam, uma equipe que tem capacidade de jogar no Barradão, fora, e fazer bons jogos”, afirmou o treinador, em entrevista coletiva concedida após a derrota por 2x1.

O Vitória saiu na frente com Alerrandro, mas levou a virada após gols anotados por Jean Lucas e Kanu.

“A gente estava com o jogo controlado. Nos perdemos em dez minutos. Falei para eles para nós termos mais coragem de arriscar. Depois, as mudanças foram mais de mudar a estrutura, como a entrada de Mateus Gonçalves. A gente testou essa estrutura com dois atacantes mais avançados, ele movimentando perto do Alerrandro, o Osvaldo na amplitude, o Matheusinho também. Infelizmente, durou apenas alguns minutos e acabou atrapalhando. Depois trocamos peças de acordo com o desgaste”, avaliou Condé.

Todos os gols do jogo foram marcados no primeiro tempo. Aos 20 minutos da etapa final, o Vitória ficou com um jogador a menos. Mateus Gonçalves deixou o banco de reservas e, com apenas dois minutos em campo, chutou Caio Alexandre e foi expulso.

“A gente tinha alguns planos para o jogo. Acabou que atrapalhou. Não vamos crucificar o jogador, mas tem que ficar atento. Esses jogos são decididos em detalhes. (...) A gente fez oração. O jogador já tem consciência de que errou. A gente alerta para os demais. Vamos conversar com o jogador. Ele é experiente, sabe que errou. Não vamos crucificar ele”, pediu Condé.

Com o resultado, o Vitória deixou a zona de classificação do Grupo A. Com oito pontos, o rubro-negro ocupa a 5ª colocação. Está a um ponto do Ceará, que soma nove e abre o G4, na 4ª posição. O Vitória já volta a campo no sábado (23), às 20h30, contra o Fortaleza, no estádio Castelão, pela penúltima rodada da fase classificatória da Copa do Nordeste.