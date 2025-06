TRETA

Após ultimato de Lewandowski, técnico anuncia saída da seleção da Polônia

Jogador disse que não jogaria pela seleção polonesa enquanto treinador fosse técnico

Michaeł Probierz estava no cargo de técnico da Polônia desde 2023. Sob seu comando, o time conseguiu se classificar para a Eurocopa 2024, após a saída do técnico português Fernando Santos. Nesta temporada, liderou o grupo em dez jogos, sendo que perdeu cinco, venceu quatro e empatou um. >

A última partida do treinador à frente da Polônia foi contra a Finlândia, na última terça-feira (10), em jogo válido pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026. Na ocasião, a Polônia perdeu por 2x1. Atualmente, a equipe ocupa a terceira posição do grupo G. Se a classificatória terminasse hoje, os poloneses estariam de fora do Mundial. >

A saída de Michael Probierz pode renovar as esperanças dos torcedores que acreditam em Lewandowski para embalar a seleção polonesa. O jogador disse, recenetemente, que não jogaria pela seleção enquanto Probierz fosse técnico. A declaração polêmica ocorreu depois que o centroavante pediu dispensa da convocação na atual Data Fifa, para se recuperar fisicamente de uma lesão grave que o afastou da reta final da temporada no Barcelona, e a Federação Polonesa reagiu definindo que ele não seria mais capitão da equipe. >

“Considerando as circunstâncias e a perda de confiança no treinador, decidi me afastar da seleção enquanto ele permanecer no cargo. Espero jogar pela melhor seleção do mundo novamente”, disse o jogador nas redes sociais. >