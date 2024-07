GOSTOU DO PROJETO

Apresentado, Iago Borduchi aponta evolução na Europa e projeta voos altos no Bahia

Lateral esquerdo é o primeiro reforço do tricolor na segunda janela de transferências

Publicado em 3 de julho de 2024 às 15:06

Iago Borduchi destacou projeto para explicar a escolha pelo Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Primeiro reforço do Bahia para a segunda janela de transferências do futebol brasileiro, o lateral esquerdo Iago Borduchi foi oficialmente apresentado pelo clube. Na Fonte Nova, o jogador falou pela primeira vez como atleta do tricolor e revelou que teve ofertas de outras equipes, mas gostou do que foi apresentado pelo Esquadrão. De saída do Augsburg, da Alemanha, ele assinou pré-contrato em janeiro e afirmou que chega ao clube baiano com a meta de conquistar títulos ou pegar uma vaga na Libertadores do próximo ano.

"Recebi algumas propostas do Brasil e da Alemanha. Mas o projeto que o Bahia me apresentou foi muito bom, grande. Aceitei sem pensar muito. Acho que o Bahia merece estar onde está hoje, buscando coisas grandes, títulos, ir para a Libertadores. O Bahia é um clube grande, de torcida pesada. Quero fazer história aqui com esse grupo que é muito bom, que tem esse mesmo pensamento de disputar títulos, de estar no top-4 da tabela", iniciou o lateral.

Formado pelo Internacional, Iago estava desde 2019 no Augsburg, da Alemanha. Ele destaca que evoluiu muito durante o período e, apesar de não fazer promessas, garante que vai agregar ao elenco do Bahia. No tricolor, ele disputará posição com Luciano Juba e Ryan.

"Saí muito novo daqui, com 22 anos. Tive uma grande evolução. Claro que futebol brasileiro e alemão são diferentes. Aqui são mais jogos, lá é mais intenso. Foram cinco anos de muito aprendizado. Altos e baixos, coisas normais do jogador. Os companheiros de lá me ajudaram muito, os treinadores. Agora quero chegar aqui e desempenhar meu melhor futebol para ajudar", disse ele, antes de completar:

"Acho que o amadurecimento dentro e fora de campo. Isso foi um diferencial para mim. Estava na terceira maior liga de futebol. Uma liga muito competitiva, como é aqui. Se alguém falar que aqui é fácil, não é. Não tem muito o que ficar falando, quero entrar no campo e mostrar meu talento".

Já integrado ao elenco do Bahia, Iago só poderá ser inscrito a partir de 10 de julho, dia da abertura da janela de transferências. A estreia deve acontecer no dia 13 do mesmo mês, contra o Cuiabá, na Fonte Nova, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral tem contrato com o tricolor até o fim de 2028, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

Disputa com Juba

O Juba é um jogador fundamental, que arma muito bem o time. Minha característica é atacar, eu gosto muito de atacar. Claro que tem que pensar primeiro em defender. Mas estou aqui para ajudar. Quem jogar tem o objetivo de ajudar o Bahia. Colocar o Bahia no topo da tabela.

Seleção brasileira

Acho que a Seleção é o sonho de todos os jogadores. Chegar ao Bahia e ir para Seleção não é uma coisa difícil. O Bahia é um clube grande. Quero fazer meu melhor aqui. Se você jogar bem pelo clube, a Seleção pode vir. Chego focado 100% no Bahia. Se a Seleção chegar, vou ficar feliz.

Carinho da torcida

A minha chegada foi muito boa. Quando eu fechei com o Bahia, comecei a receber carinho da torcida, mensagens de apoio dos torcedores. Deu aquele frio na barriga de querer estar aqui, de ajudar. Quero vestir essa camisa como eu vesti a do Augsburg. Quero retribuir esse carinho dentro de campo.

