CONFUSÃO

Árbitro expulsa jogador por palavrão mal entendido

O árbitro de Real Madrid e Osasuna entendeu "fuck you" ao invés de "fuck off" e expulsou Jude Bellingham

Marina Branco

Publicado em 15 de fevereiro de 2025 às 20:10

Bellingham pelo Real Madrid Crédito: Divulgação/Real Madrid

Quem estava assistindo ao jogo entre Real Madrid e Osasuna neste sábado (15) pode ter se surpreendido com a expulsão repentina de Jude Bellingham pelo árbitro Munuera Monteiro. A razão da expulsão, invisível aos olhos de muitos telespectadores, teria sido um xingamento vindo do jogador. >

No entanto, a expulsão acabou sendo provada como uma confusão feita pelo próprio árbitro, que se atrapalhou com a língua inglesa. Apitando o Campeonato Espanhol, ele recebeu reclamações de Bellingham aos 40 minutos do primeiro tempo, e afirmou que o madridista estava passando dos limites. >

Em inglês, Bellingham disse que estava falando de maneira respeitosa, e completou com a expressão "fuck off". Em português, significa "me deixe em paz". Munuera, no entanto, entendeu "fuck you", o que seria um xingamento direto ao árbitro. >

Por isso, ele expulsou Bellingham, que ficou claramente chocado com o cartão vermelho. Reclamando com outros jogadores de seu time, o capitão Luka Modric foi falar com o árbitro, que contou ao croata o que tinha ouvido. >

Na realidade, ambas as expressões são palavrões, mas não evocam o mesmo contexto linguístico. Em geral, "fuck off" é usado de maneira mais leve, enquanto "fuck you" é tido como um dos xingamentos mais ofensivos da língua inglesa. >

Em entrevista pós-jogo, o próprio Jude comentou a situação, afirmando que tudo foi uma grande confusão. "Foi um mal entendido. Eu me lembro de tudo que eu disse. Não quero entrar em detalhes, mas é uma expressão diferente. Quando o árbitro não tem certeza do que ouviu e diz que eu falei algo que não disse, ele prejudica a nossa equipe", afirmou.>

Já na súmula, o árbitro afirmou que foi ofendido pelo jogador inglês: "No minuto 40, o jogador Jude Bellingham foi expulso pelo seguinte motivo: dirigiu-se a mim, a poucos metros de distância, nos seguintes termos: "fuck you".">

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, saiu em defesa do seu jogador na coletiva pós jogo: "Ele usou uma expressão que não é ofensiva".>