PRESSÃO

Favoritos à Bola de Ouro, Vini Jr. e Bellingham sofrem com suas seleções na Copa América e Euro

Destaques do Real Madrid na última temporada europeia, Vinícius Júnior e Jude Bellingham são os principais candidatos à Bola de Ouro, prêmio dado ao melhor jogador do mundo. Nas seleções, porém, a dupla tem deixado a desejar na Copa América e na Eurocopa, respectivamente.

Sem Neymar, se recuperando de uma grave lesão no joelho esquerdo, Vini Jr. passou a ser a principal referência da seleção brasileira. Na Copa América, o camisa 7 ainda não foi o protagonista que todos esperavam, apesar dos dois gols marcados diante do Paraguai, na segunda rodada da fase grupos. O atacante teve atuações apagadas contra Costa Rica e Colômbia.

Vini Jr., inclusive, corre o risco de se despedir da Copa América sem estar em campo. Os dois cartões amarelos recebidos na fase de grupo tiraram o camisa 7 do jogo contra o Uruguai, no sábado, 6, pelas quartas de final.

Após atuações apagadas contra Dinamarca e Eslovênia, o camisa 10 ia passando em branco diante da Eslováquia, até empatar o jogo com um belo gol de meia bicicleta no último lance do segundo tempo. Na prorrogação, Harry Kane garantiu a classificação da Inglaterra às quartas de final, contra a Suíça. O duelo acontece no sábado.