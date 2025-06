PARTIDAÇA

Brasil domina Canadá e estreia com vitória na 2ª fase da Liga das Nações

Com destaque para Alan e show de bloqueios, Seleção vence por 3 sets a 0 e segue firme na briga pela liderança



Pedro Carreiro

Estadão

Publicado em 25 de junho de 2025 às 19:50

Brasil vence o Canadá por 3 sets a 0 em partida pela Liga das Nações de Vôlei Crédito: Divulgação/Fivb

Com autoridade e sem sustos, a Seleção Brasileira masculina de vôlei confirmou seu favoritismo na abertura da segunda fase da Liga das Nações e venceu o Canadá por 3 sets a 0 – parciais de 25/22, 25/17 e 25/17 – nesta quarta-feira (25), em Chicago. Foi a quarta vitória em cinco jogos, o que mantém o Brasil na cola da líder Polônia, adversária do próximo domingo (29). >

Foram impressionantes 10 bloqueios na partida. Alan terminou como maior pontuador, com 15 bolas certeiras, diante de 11 de Honorato. A equipe nacional volta à quadra nesta quinta-feira, novamente em Chicago, para compromisso contra os perigosos chineses, que fazem uma campanha irregular, novamente às 18 horas (de Brasília).>

O Brasil chegou para a segunda semana da Liga das Nações com bons resultados e na terceira colocação geral, após triunfos de 3 a 0 diante de Irã e Eslovênia, 3 a 2 sobre a Ucrânia e derrota somente para Cuba, também em cinco sets no Maracanãzinho, no Rio>

Havia a expectativa pelo retorno do ponteiro Lucarelli, mas o jogador ainda se ressente de problema no ombro. Sem o astro, Bernardinho optou por ataque com Lukas Bergmann, Alan e Honorato, deixando Darlan apenas na reserva, antes de duros compromissos com China, sede das finais da competição, Itália e Polônia, na sequência. Judson e Flávio foram os escolhidos para o meio de rede, com o levantador Cachopa e o líbero Maique.>

Apesar de encarar um adversário fora das potências, o Brasil não conseguiu deslanchar no começo do primeiro set. Uma bola para fora de Alan permitiu o empate aos canadenses, por exemplo. Potente no ataque, Honorato abriu boa vantagem de dois pontos no contragolpe.>

O Canadá virou para 19 a 18 com ace e obrigou Bernardinho a pedir tempo. Foram três pontos seguidos dos rivais, para desespero do treinador. Pausa em momento oportuno e retomada da vantagem com 23 a 19 após dois belos bloqueios e com Brasília e Darlan em quadra. Cachopa voltou para fechar em 25 a 22 com ace>

A seleção brasileira alternou altos e baixos na largada da segunda parcial, mas sempre andando na frente. Com bloqueio forte e sem desperdiçar contra-ataques, logo abriu vantagem de dois pontos. A passagem por Cachopa no serviço era um martírio aos canadenses, que sofriam na recepção e paravam no bloqueio: 12 a 7.>

O Brasil embalou na parcial ao melhorar em todos os fundamentos e ainda contar com erros de serviço (oito no set) e recepção da oponente. Soberana, a equipe verde e amarela ampliou sua cômoda vantagem com 25 a 17 em ataque de Lukas Bergmann.>

Depois de um pequeno susto na largada do terceiro set, rapidamente o Brasil assumiu o comando da parcial, com o Canadá mais uma vez pecando na recepção e sem conseguir segurar as pancadas dos atacantes de Bernardinho. Honorato aparecia com precisão, sobretudo do fundo da quadra.>