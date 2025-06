CLASSIFICADO

Sem brilhar, Fluminense empata com o Mamelodi e avança em 2º lugar

Com atuação apática, Tricolor ficou no 0 a 0 om sul-africanos, mas garante vaga nas oitavas como 2º colocado do Grupo F



Pedro Carreiro

Estadão

Publicado em 25 de junho de 2025 às 19:17

Mamelodi 0 x 0 Fluminense Crédito: Divulgação/Fifa

Com pouco inspiração no ataque e muitos sustos na defesa, o Fluminense empatou em 0 a 0 com o Mamelodi Sundowns, da Africa do Sul, na tarde desta quarta-feira (25), no Hard Rock Stadium, em Orlando. O resultado mesmo sem brilho, garantiu ao Tricolor a vice-liderança do Grupo F, com cinco pontos, suficiente para avançar às oitavas de final do Mundial. A liderança ficou com o Borussia Dortmund, que venceu o Ulsan por 1 a 0. >

Depois de se atrapalhar e sofrer para vencer o Ulsan por 4 a 2, o Fluminense repetiu, durante a partida desta quarta, muitos dos ponto negativos vistos no duelo com a equipe sul-coreana. Com uma linha de marcação muito baixa, passou boa parte do primeiro tempo retraído no campo de defesa e deixou o Mamelodi com a bola nos pés. >

O time sul-africano não só tinha a posse, como conseguia transformá-la em jogadas perigosas. Faltava, portanto, ajustar o posicionamento, pois foram muitos os impedimentos de seus jogadores de ataque. Quando construiu investidas em posição legal, assustou o rival carioca, a exemplo da finalização de Mattheuw, dentro da área, defendida por Fábio.>

Houve uma ligeira melhora do time tricolor depois da pausa para hidratação, comum no Mundial por causa das altas temperaturas do verão americano. Uma finalização de Arias para fora foi o lance mais perigoso de um Fluminense pouco produtivo e sem intensidade>

Arias mostrou-se mais participativo no segundo tempo e construiu jogadas mais interessantes para a equipe carioca, como um passe para Cano colocar a bola na trave. Apesar disso, a defesa tricolor continuou se atrapalhando e foi perfurada mais de uma vez por passes longos do Mamelodi.>