MUNDIAL DE CLUBES

Inter de Milão x River Plate: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 3ª rodada do Grupo E do Mundial, a partida será disputada no no Lumen Field, em Seattle (EUA), às 22h

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de junho de 2025 às 18:00

Inter de Milão Crédito: Divulgação/Fifa

Inter de Milão e River Plate se enfrentam nesta quarta-feira (25 de junho de 2025), às 22h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle (EUA), pela 3ª rodada do Grupo E do Mundial de Clubes. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Inter de Milão x River Plate ao vivo

A partida entre Inter de Milão e River Plate terá transmissão ao vivo pela Globo, SporTV, CazéTV (também no Disney+ para assinantes) e DAZN.

Inter de Milão

A Inter de Milão empatou com o Monterrey por 1 a 1 na estreia e depois venceu o Urawa Reds por 2 a 1. Com quatro pontos, o time italiano garante a liderança do grupo com um empate, mas pode ser eliminado com uma derrota. A equipe pode ter o retorno de Marcus Thuram, que deve começar no banco. Dumfries pode fazer sua estreia na competição.

River Plate

O River Plate venceu o Urawa Reds por 3 a 1 e empatou com o Monterrey em 0 a 0. A equipe argentina lidera o grupo em caso de vitória. Empates por 0 a 0 ou 1 a 1 podem significar eliminação. O time tem desfalques importantes como Enzo Pérez, Kevin Castaño e Galoppo.

Prováveis escalações de Inter de Milão x River Plate

Inter de Milão: Sommer; Acerbi, De Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zalewski e Dimarco; Pio Esposito (Sebastiano Esposito) e Lautaro Martinez. Técnico: Cristian Chivu

River Plate: Armani; Bustos, Martinez Quarta, Diaz e Acuña; Kranevitter, Pitty Martinez e Mastantuono; Maxi Meza, Borja e Colidio. Técnico: Marcelo Gallardo

>

Ficha do Jogo

Jogo: Inter de Milão x River Plate

Campeonato: Mundial de Clubes 2025

Rodada: 3ª rodada (Grupo E)

Data: Quarta-feira, 25 de junho de 2025

Horário: 22h (de Brasília)

Local: Lumen Field, Seattle - EUA