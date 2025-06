MUNDIAL DE CLUBES

Urawa Red x Monterrey: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 3ª rodada do Grupo E do Mundial, a partida será disputada no Estádio Rose Bowl, em Los Angeles (EUA), às 22h

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de junho de 2025 às 18:01

Monterrey Crédito: Divulgação/Monterrey

Urawa Red e Monterrey se enfrentam nesta quarta-feira (25 de junho de 2025), às 22h (de Brasília), no Estádio Rose Bowl, em Los Angeles (EUA), pela 3ª rodada do Grupo E do Mundial de Clubes da Fifa. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

>

Onde assistir Urawa Red x Monterrey ao vivo

A partida entre Urawa Red e Monterrey terá transmissão ao vivo por SporTV, CazéTV (YouTube), Disney+ via CazéTV e DAZN (streaming). >

Urawa Red

O Urawa Red entra em campo já eliminado da competição. Após duas derrotas, a equipe japonesa cumpre tabela na rodada final e pode ao menos atrapalhar os planos de classificação do adversário. A equipe será comandada por Maciej Skorza e vai a campo com força máxima. >

Monterrey

O Monterrey soma dois pontos no grupo e precisa obrigatoriamente vencer para chegar a cinco e ainda torcer por um vencedor entre Inter de Milão e River Plate. Caso esse jogo termine empatado, a vaga será definida no saldo de gols. A equipe mexicana tem nomes experientes como Sergio Ramos, Lucas Ocampos e Jesús Corona, e é comandada por Domènec Torrent. >

Prováveis escalações de Urawa Red x Monterrey

Urawa Red: Shusaku Nishikawa; Hirokazu Ishihara, Marius Høibråten, Danilo Boza, Yoichi Naganuma; Kaito Yasui, Samuel Gustafson, Takuro Kaneko, Matheus Sávio; Ryoma Watanabe, Thiago Santana. Técnico: Maciej Skorza>

Monterrey: Esteban Andrada; Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, Sergio Ramos, Stefan Medina; Sergio Canales, Nelson Deossa, Óliver Torres, Jesús Corona; Lucas Ocampos, Germán Berterame. Técnico: Domènec Torrent>

Ficha do Jogo

Jogo: Urawa Red x Monterrey >

Campeonato: Mundial de Clubes 2025>

Rodada: 3ª rodada (Grupo E)>

Data: Quarta-feira, 25 de junho de 2025>

Horário: 22h (de Brasília)>

Local: Estádio Rose Bowl, Los Angeles - EUA>