MUITA GRANA

Descubra qual o salario de Messi no Inter Miami; supera folha de 21 clubes da MLS

Astro do Inter Miami recebe mais de 20 milhões de dólares por ano

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de junho de 2025 às 19:59

Messi pelo Inter Miami Crédito: Inter Miami/Divulgação

Comandando o Inter Miami com protagonismo no Mundial de Clubes, Lionel Messi segue como o jogador mais bem pago da Major League Soccer pelo terceiro ano consecutivo. Segundo dados divulgados nesta quarta-feira (25) pela MLS Players Association, o craque argentino tem remuneração anual de US$ 20,4 milhões — valor superior ao orçamento total de 21 dos 30 clubes da liga. A cifra inclui salário base, bônus de marketing e honorários de agente.

>

De acordo com a MLS, a remuneração anual do camisa 10 bateu US$ 20.446.667. A remuneração base é de US$ 12 milhões, mas os valores abrangem ainda, além do contrato com a entidade, bônus de marketing e honorários de agente. A remuneração média garantida de US$ 649.120 aumentou 9,2% em relação aos US$ 594 389 embolsados em maio de 2024.>

Com o alto salário investido em Messi, o Inter Miami figura na liderança da liga com uma folha salarial recorde de US$ 46,8 milhões em 23 de maio, um pouco acima dos US$ 41,7 milhões do fim da temporada passada. A folha salarial bateu o dobro de quase todos os times, exceto Toronto FC (US$ 34,1 milhões) e Atlanta United (US$ 27,6 milhões).>

Na sequência aparece FC Cincinnati, com US$ 23,2 milhões, seguido pelo atual campeão da MSL, o Los Angeles Galaxy (US$ 22,9 milhões), depois Los Angeles FC (US$ 22,4 milhões) e Chicago Fire (US$ 22,1 milhões), um pouco acima dos vencimentos de Messi.>

Entre os mais baixos e, por consequência, pagando menos do que o desembolsado apenas com Messi, aparece o CF Montreal, que investe pouco menos de US$ 12 milhões. Ele é o 30º e último da lista. Philadelphia Union ocupa o 29º lugar, com US$ 13,4 milhões. Quem fica mais perto de se igualar a Messi é o San Diego FC, 10º colocado no geral, com US$ 20 milhões.>

Entre os jogadores, com Messi soberano pela terceira vez seguida, Lorenzo Insigne, atacante do Toronto, é quem vem em segundo, com US$ 15,4 milhões em compensação total, seguido pelo volante Sergio Busquets, também do Inter Miami, com US$ 8,77 milhões.>

Confira os 10 maiores salários da MLS

1º - Lionel Messi (Inter Miami) - US$ 20.446.667 >

2º - Lorenzo Insigne (Toronto FC) - US$ 15.400.000>

3º - Sérgio Busquets (Inter Miami) - US$ 8.774.996>

4º - Miguel Almirón (Atlanta United) - US$ 7.871.000>

5º - Hirving Lozano (San Diego FC) - US$ 7.633.333>

6º - Federico Bernardeschi (Toronto FC) - US$ 6.295.381>

7º - Jordi Alba (Inter Miami) - US$ 6.000.000>

8º - Riqui Puig (LA Galaxy) - US$ 5.779.688>

9º - Jonathan Bomba (Chicago Fire) - US$ 5.581.806>