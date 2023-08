Árbitro usa telefone do século passado para falar com VAR; veja

Uma cena inusitada chamou a atenção no jogo entre Los Angeles FC e Monterrey, pelas quartas de final da Leagues Cup. Durante o segundo tempo da partida, realizada no último sábado (12), um dos árbitros apareceu falando em um telefone do século passado. Essa foi a solução encontrada após uma falha na comunicação entre a equipe de campo e o VAR.



O episódio aconteceu aos 20 minutos do segundo tempo, quando houve possível pênalti a favor do Monterrey. Sem conseguir conversar com o árbitro principal, Héctor Said Martínez, o árbitro de vídeo Ismael Cornejo fez uma ligação telefônica. Quem atendeu foi o quarto árbitro, Raúl Castro, utilizando um telefone de gancho, com fio.