CAMPEONATO INGLÊS

Arteta se reúne com jogadores do Arsenal após tropeços seguidos: 'Senti que querem vencer'

A promessa é de reagir já no próximo jogo, neste domingo (10), contra o Chelsea

Estadão

Publicado em 8 de novembro de 2024 às 14:39

Mikel Arteta no controle do Arsenal Crédito: Reprodução I Instagram @mikelarteta

Duas derrotas seguidas e apenas uma vitória nos últimos quatro jogos colocaram o trabalho de Mikel Arteta em questionamento na Inglaterra. O treinador do Arsenal se reuniu com o elenco nesta sexta-feira para evitar que a crise se instale de vez e recebeu uma resposta positiva, com promessa de reação já neste domingo, em visita ao Chelsea.

Depois de começar a temporada bem, o Arsenal deu algumas derrapadas recentes, levou 2 a 0 do Bournemonth e, depois, 1 a 0 do Newcastle, finando sete pontos distantes do líder Liverpool no Campeonato Inglês. Na quarta-feira, também por placar magro, caiu diante da Inter em Milão pela Liga dos Campeões, despencando para o 12º lugar ao perder a invencibilidade na competição.

Os tropeços deram o tom da coletiva no Sobha Realty Training Centre desta sexta e o treinador não fugiu das responsabilidades Defendeu seu trabalho, garantindo que, apesar do resultado ruim na Itália, o Arsenal jogou muito bem e ainda revelou o tom da reunião com o elenco.

"Quando você não vence, isso afeta o humor e a energia, mas o lado positivo é que é impossível que alguém nesta sala ou fora queira vencer mais do que eu, e esses caras no vestiário querem fazer também", disse Arteta, mostrando-se seguro e confiante.

"Hoje eu tive uma reunião com eles (jogadores) sobre isso e pude sentir isso imediatamente (vontade de volta por cima). O que eu sinto também é uma grande crença sobre o quão bons somos como um time", prosseguiu, falando em injustiça no resultado de Milão.

"Sobre o que fizemos em Milão, assisti duas vezes, eu não tinha visto meu time fazer isso contra eles (tamanha superioridade)", disse. "Mas você precisa levar isso para uma partida de futebol vencedora porque, no final, essa é a única coisa que alguém vai julgar, não o quão superior você foi ao oponente, que você ultrapassou o oponente, você superou o oponente em todos os sentidos", explicou. "sobre como eles marcaram um gol e você não Temos um problema, e o problema tem que ser resolvido marcando mais gols do que o oponente, é isso."