Arthur Nory ganha o bronze na Copa Mundo, mas não leva vaga olímpica

Caio Souza também foi medalhista de bronze nas paralelas com 14.566

Estadão

Publicado em 20 de abril de 2024 às 14:58

Arthur Nory Crédito: Ricardo Bufolin/CBG

O ginasta brasileiro Arthur Nory ficou com a medalha de bronze na barra fixa da etapa de Doha da Copa do Mundo, com 14 633, neste sábado e não conseguiu vaga para a Olimpíada de Paris 2024. Caio Souza também foi medalhista de bronze nas paralelas com 14.566.

Nory tinha chance de garantir vaga em Paris 2024. Doha foi a última etapa num conjunto de quatro válidas para a formação do ranking olímpico. As demais foram Cairo, Cottbus e Baku. Os dois melhores ginastas de cada aparelho, considerando um descarte, conquistaram as vagas olímpicas. Nory ocupava a terceira colocação na barra fixa, com 45 pontos. O taiwanês Tang Chia-Hung já havia assegurado uma das vagas. Robert Tvorogal, da Lituânia, acumulava 75 pontos.

O brasileiro, campeão mundial no aparelho em 2019 e medalhista de bronze no solo nos Jogos do Rio 2016, teria que vencer a etapa de Doha e torcer para que Tvorogal somasse poucos pontos. O lituano, porém, terminou na segunda posição, com 14.700. O campeão foi Tang, com 15.133. No início de sua apresentação, Nory sofreu uma queda após seu protetor de pulso se romper. O brasileiro pode reiniciar a série. Caio Souza, outro atleta do Brasil na final da barra fixa, foi sexto com 14.366.