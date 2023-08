Artilheiro do Vitória na Série B, Léo Gamalho marcou em quatro das cinco rodadas que jogou no returno

Léo Gamalho comemora gol marcado após cirurgia para tratar câncer de pele. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Vitória demorou para ter um homem-gol para chamar de seu nessa temporada, mas os números indicam que Léo Gamalho está assumindo esse papel na Série B do Brasileiro. O centroavante balançou a rede em quatro dos cinco jogos disputados no returno da competição, três no Barradão e um no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Suspenso, ele ficou fora da derrota por 2x0 para o Londrina.



O camisa 9 garantiu a vitória por 1x0 contra a Chapecoense na estreia do segundo turno. Depois, abriu o placar do empate em 2x2 com a Ponte Preta ao converter um pênalti. Também através de tiro penal certeiro, ele assegurou o 1x0 diante do Ceará. Na última rodada, iniciou a contagem do marcador no triunfo por 2x0 contra o Botafogo-SP.

No segundo turno, o único jogo em que Léo Gamalho esteve em campo e não balançou a rede foi o triunfo por 2x0 diante do ABC, quando os tentos ficaram por conta de Iury Castilho e Giovanni Augusto.

Artilheiro isolado do Vitória na Série B, com seis gols, Léo Gamalho tenta alcançar um protagonismo diante da meta adversária que nenhum outro jogador rubro-negro conseguiu na competição. Não à toa, apesar de ser o dono do melhor ataque da divisão de acesso, com 36 gols comemorados, o Leão não tem nenhum nome nas primeiras posições do ranking de artilheiros.

Mesmo tendo o melhor número no quesito dentro do elenco do Vitória, Léo Gamalho só aparece na 5ª posição na classificação geral de artilheiros do campeonato, atrás de 10 jogadores e ao lado de outros quatro. Rodrigo Rodrigues, do Juventude, Guilherme Parede e Caio Dantas, ambos do Vila Nova, e Ytalo, do Sampaio Corrêa, também marcaram seis gols.

No próximo jogo do Vitória, Léo Gamalho vai tentar roubar a cena do maior goleador da Série B. Gustavo Coutinho, do Atlético-GO, já assinou 11 gols. As equipe se enfrentam no domingo (27), às 18h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 25ª rodada.

Wagner Love, do Sport, é o vice-artilheiro da competição, com 10 gols. Derek, do Guarani, aparece na terceira posição no ranking, com oito tentos. Depois deles e antes de Léo Gamalho estão Luciano Juba, do Sport, Bruno Mendes, do Guarani, Renato e Anselmo Ramon, ambos do CRB, Bruno Nazário, da Chapecoense, Nenê, do Juventude, e Erik, do Ceará, com sete gols cada.

A sequência atual é a maior de Léo Gamalho com a camisa do Vitória na Série B. Ele esteve em campo nos últimos seis jogos rubro-negros, quatro deles como titular. A comemoração não é apenas pelo que vem rendendo dentro das quatro linhas, mas também pelo que superou fora delas, já que precisou passar por cirurgia para tratar um câncer de pele.

No primeiro turno, Léo Gamalho disputou apenas seis das 19 partidas do Vitória na Série B e marcou dois gols, ambos de pênalti, no triunfo por 3x0 contra o ABC, no estádio Frasqueirão, em Natal, ainda na 2ª rodada.

Além de enfrentar o câncer de pele, Léo Gamalho já havia ficado sob cuidados médicos por outros motivos ao longo da temporada. Antes, torceu o tornozelo, lesionou a panturrilha e também precisou passar por cirurgia no braço em função de um corte provocado por um choque na barreira de treinamento da Toca do Leão.