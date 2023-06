Astro do UFC, McGregor é acusado de estupro durante finais da NBA

Ex-campeão do UFC, Conor McGregor foi acusado de estuprar uma mulher durante as finais da NBA. O episódio teria acontecido no banheiro da arena Kaseya Center, em Miami, na Flórida, durante o jogo 4 entre Denver Nuggets e Miami Heat, disputado na última sexta-feira (9). As informações foram divulgadas pelo site TMZ.



A reportagem afirma que a suposta vítima fez uma notificação extrajudicial através de seu advogado, Ariel Mitchell. De acordo com o documento, um segurança do lutador teria levado a mulher para o banheiro da arena, após o término da partida. No local, McGregor teria a prendido e agredido.