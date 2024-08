DE SAÍDA?

Atacante brasileiro Vitor Roque será negociado pelo Barcelona, diz jornal espanhol

Jogador chegou ao clube catalão na temporada passada e não se firmou sob o comando de Xavi

Estadão

Publicado em 12 de agosto de 2024 às 16:22

Vitor Roque recebeu poucas chances desde que chegou ao Barça Crédito: Reprodução/Twitter

Os dias de Vitor Roque como jogador do Barcelona podem estar chegando ao fim. De acordo com o jornal espanhol Marca, o brasileiro pode ser transferido ainda na atual janela europeia. O periódico não revelou qual time seria o destino do atacante, vendido pelo Athletico-PR há pouco mais de um ano.

Segundo o jornal, a ideia do Barça é negociá-lo nas próximas semanas para encerrar uma "novela" que vem se arrastando nos últimos meses sobre o seu futuro. Vitor Roque se transferiu em definitivo para o time espanhol no final de 2023 e teve pouco espaço desde que chegou ao clube.

A negociação para saída em definitivo gira em torno de 30 milhões de euros, equivalente a R$ 180 milhões. O valor é menor do que os espanhóis pagaram ao rubro-negro paranaense. A compra foi feita por 40 milhões de euros, além de bônus relacionado a gols, jogos e títulos.

Na Espanha, Roque atuou por 14 partidas e soma apenas dois gols com a camisa do time catalão. No fim do ano passado, o brasileiro sofreu uma lesão ainda pelo Athletico, que atrapalhou seu desenvolvimento na chegada ao Barcelona. Além da lesão, Vitor não agradou o então técnico do clube, Xavi Hernández. Agora, com a saída do espanhol e a chegada do alemão Hansi Flick, havia a expectativa para que o atacante tivesse mais minutos em campo.