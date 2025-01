CAMPEONATO BAIANO

Atacante do Jacuipense comemora gol de forma inusitada: 'Sou bom, meu empresário que é ruim'

Matheus Firmino marcou em duelo contra a Juazeirense

Autor de um gol na partida entre Jacuipense e Juazeirense, neste domingo (26), pelo Campeonato Baiano, o atacante Matheus Firmino, do Jacupa, comemorou o tento de forma, no mínimo, inusitada. >

Jogando no Carneirão, em Alagoinhas, o Jacuipense venceu a Juazeirense por 2x0. Na segunda etapa, Caíque marcou o segundo gol do Leão do Sisal. O time grená está empatado em pontos com o líder Vitória, mas é superado pelo saldo de gols.>