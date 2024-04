COM UM PÉ NA SEMI

Atalanta bate Liverpool por 3x0 e abre boa vantagem nas quartas da Liga Europa

Time italiano não tomou conhecimento dos Reds

Estadão

Publicado em 11 de abril de 2024 às 19:16

Atalanta comemora vitória sobre o Liverpool, na Inglaterra Crédito: Divulgação/Atalanta

A Atalanta protagonizou a grande surpresa da rodada de ida dos jogos das quartas de final da Liga Europa. O time italiano viajou até a Inglaterra e surpreendeu o Liverpool ao vencer o duelo por 3 a 0. Scamacca marcou duas vezes e Pasalic completou o placar.

O triunfo dá uma boa margem para os italianos se classificarem. Na partida de volta, na próxima quinta-feira, o time do técnico Gian Piero Gasperini segue no torneio até mesmo com derrota por dois gols de diferença.

Apesar do favoritismo dos anfitriões, a equipe de Bérgamo soube suportar a pressão inicial, contou com a sorte ao ver a melhor chance do Liverpool esbarrar na trave, e abriu o marcador ainda no primeiro tempo.

Com espaço para atacar, Zappacosta fez um cruzamento na medida para Scamacca. O atacante finalizou de primeira e contou com a falha do goleiro Kelleher para fazer 1 a 0, aos 37 minutos do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o recuo excessivo dos visitantes até deu a impressão de que o Liverpool mudaria o cenário do encontro. Darwin Nuñez, na pequena área, perdeu a chance de decretar o empate. Mas a jornada era mesmo dos italianos.

De Ketelaere foi preciso no cruzamento e achou Scamacca novamente livre na grande área. Com um chute rasteiro, o que pouca gente acreditava aconteceu: 2 a 0 para a Atalanta e silêncio nas arquibancadas do Anfield.

E teve mais. Num erro de saída de bola, Scamacca avançou e tocou para Ederson. O goleiro Kelleher fez a defesa parcial, mas Pasalic ficou com o rebote e tocou para o gol vazio: 3 a 0 aos 39 minutos.

No outro jogo da rodada, a Roma venceu o Milan por 1 a 0 no clássico italiano destas quartas de final da Liga Europa. O triunfo fora de casa dá ao time romano a vantagem de jogar pelo empate no confronto de volta, que acontece na próxima quinta, no estádio Olímpico.

Mesmo jogando como visitante, a equipe do técnico Daniele De Rossi não se intimidou, soube explorar os contra-ataques, e inaugurou o placar aos 16 minutos. Em jogada aérea, Mancini, bem posicionado, cabeceou firme para fazer 1 a 0.

Também pelas quartas da Liga Europa, o Bayer Leverkusen soube valer o mando de campo e abriu vantagem para a partida de volta das quartas de final ao bater o West Ham por 2 a 0. Hofmann fez 1 a 0 já no final do segundo tempo aproveitando uma sobra na área. Nos acréscimos, Boniface garantiu o triunfo.

O time alemão agora tem a vantagem de poder até perder por um gol de diferença, para confirmar a classificação na casa do West Ham.

Completando a rodada, o Benfica derrotou o Olympique de Marselha por 2 a 1 jogando em Lisboa. Rafa Silva e Di María marcaram para o time português, enquanto Aubameyang descontou.