Atlanta United provoca 'pizza feia' de Messi após golear o Inter Miami

O Atlanta United atropelou o Inter Miami por 5x2 no último sábado (16), pela MLS. Após a goleada, a equipe aproveitou para zoar com o time rival - e sobrou até para uma pizza feia publicada por Lionel Messi, que não esteve em campo.



Em seu perfil no X (antigo Twitter), o Atlanta escreveu "aqui, temos sua pizza para a viagem". A mensagem era uma referência à foto publicada pelo astro argentino de uma pizza recebida em sua casa, no dia anterior. Na montagem, porém, o recheio forma a letra L, em menção à derrota (loss, em inglês) do Inter Miami, com exatamente cinco azeitonas.