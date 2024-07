OLIMPÍADAS

Atleta holandês condenado por estupro infantil ficará em quarto isolado em Paris-2024

De acordo com o Comitê Olímpico Holandês, a medida tem como objetivo "garantir um ambiente esportivo seguro para todos os participantes olímpicos". Além de ficar fora da Vila Olímpica, Van de Velde não vai ter contato com outros membros da delegação holandesa e nem concederá entrevistas durante o evento.

O comitê explicou que as medidas foram um pedido do próprio atleta. "O Comitê Olímpico Holandês decidiu implementar essas medidas após uma estreita consulta com o atleta e seus companheiros de equipe", diz a nota. "Van de Velde sempre foi transparente sobre o caso, ao qual se refere como o maior de sua vida. Ele lamenta profundamente as consequências de suas ações para os envolvidos. Ele foi aberto sobre a transformação pessoal que sofreu como resultado."