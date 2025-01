SONHO DO TRI VIVO

Atlético de Alagoinhas quer voltar a surpreender após títulos do Baianão 2021 e 2022

Carcará tem em 2024 a chance de apagar a campanha ruim no último estadual

Gabriel Rodrigues

Publicado em 8 de janeiro de 2025 às 20:19

Casa do Atlético, estádio Carneirão é um dos triunfos da equipe no Baianão Crédito: Divulgação/Prefeitura de Alagoinhas

Um dos clubes mais vencedores do interior do estado, o Atlético de Alagoinhas quer voltar ao topo do Campeonato Baiano em 2025. Para cumprir o objetivo, o Carcará faz uma pré-temporada intensa, e sabe o tamanho do desafio que terá pela frente.

Nos últimos anos, o Atlético mostrou força e desbancou os rivais da capital. O time de Alagoinhas foi finalista em três das cinco edições do estadual e conquistou o bicampeonato da competição, em 2021 e 2022. Para voltar a saborear o gosto doce de levantar a taça, a equipe terá que superar a campanha de 2024, quando venceu apenas três jogos, ficou na 7ª colocação e passou bem longe de alcançar a classificação ao mata-mata.

A solução para esquecer a temporada ruim que viveu no ano passado foi ir ao mercado e reforçar o elenco. O Carcará montou um time praticamente do zero. O clube anunciou a contratação de 26 atletas, além do técnico Adriano Souza, que estava no América-PE e acumula passagens por equipes de base de clubes tradicionais do cenário nacional como Vasco, Cruzeiro e Náutico.

Na montagem do elenco e de olho no sucesso, a diretoria apostou na mescla entre experiência e juventude. Jogadores mais rodados, como o goleiro Fábio Deós e o meia Esquerdinha, ambos de 35 anos, se juntam a atletas mais jovens. Um deles é o atacante João Pedro, de apenas 21 anos, que foi formado nas categorias de base do Bahia.

Considerado uma joia nos tempos do tricolor, ele passou pelas equipes inferiores do Cruzeiro, Seleção Brasileira e, nos últimos anos, defendeu o FK Suduva, equipe da Lituânia. O atacante tenta agora no Baianão retomar a boa fase.

Outro jogador para ficar de olho durante a competição é o atacante Rick Sena. Formado no Cruzeiro, ele passou por clubes de Portugal e estava no Patrocinense-MG antes de desembarcar no Carcará. Com faro de gol apurado, Rick deixou boa impressão na preparação do time.

Por sinal, durante a pré-temporada, o Atlético conseguiu resultados importantes. Venceu o time sub-20 do Vitória por 2x1, aplicou goleada de 4x0 sobre o sub-20 da Catuense, atropelou o Atlético Feirense ao vencer por 7x0, e ficou no empate sem gols com o Jacuipense. Todos os jogos aconteceram no estádio Carneirão.

O mando de campo, aliás, é um dos trunfos da equipe de Adriano Souza. A largada no Campeonato Baiano será em casa, neste sábado, às 18h30, contra o Colo-Colo.

HISTÓRICO

Em 2025, o Atlético de Alagoinhas participará do Campeonato Baiano pela 46ª vez na história. O Carcará é, ao lado do Fluminense de Feira, o clube do interior que mais vezes venceu a competição, com duas conquistas.

A conta poderia ser ainda maior, mas o time ficou com o vice em 2020 ao perder para o Bahia, nos pênaltis, depois de dois empates no tempo normal.