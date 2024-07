BRASILEIRÃO

Atlético-GO x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

As duas derrotas seguidas na Fonte Nova fizeram o Bahia deixar o G4 do Brasileirão. Agora, o Esquadrão quer voltar a pontuar e retornar ao pelotão de cima da tabela. Para isso, visita o lanterna da competição, o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. A bola rola nesta quarta-feira (24), às 21h30, pela 19ª rodada da Série A, a última do primeiro turno. Confira informações sobre a partida.