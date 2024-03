TÊNIS

ATP divulga calendário de 2025 com Rio Open e Doha ao mesmo tempo

Principal torneio do Brasil terá início em 17 de fevereiro

Estadão

Publicado em 22 de março de 2024 às 18:18

Thiago Monteiro comemora durante jogo contra Felipe Meligeni no Rio Open Crédito: Divulgação Rio Open

A Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) divulgou o calendário dos torneios de 2025 nesta sexta-feira com pequenas mudanças para oferecer "eventos aprimorados". Serão 60 competições ao longo da temporada, distribuídos por 29 países. Principal torneio do Brasil, o Rio Open terá início em 17 de fevereiro e conflitará com o ATP 500 de Doha.

"A próxima temporada verá ainda mais melhorias no produto premium do ATP Tour em um calendário simplificado. Isso é fundamental para tudo o que construímos no OneVision, que visa criar a melhor experiência possível para nossos fãs. Na temporada passada inovamos, recebendo um recorde de cinco milhões de fãs no local durante nossos eventos", afirmou o presidente da ATP, Andrea Gaudenzi.

"Esta é apenas uma indicação de quão positiva é a tendência do esporte e acreditamos que ainda há um potencial incrível a ser desbloqueado", completou o dirigente, confiante em superar o recorde de público e de ter ainda mais torneios com equilíbrio de forças.

De acordo com a entidade que comanda o tênis masculino, os principais destaques e melhorias incluem Masters 1000 expandidos, disputados em 12 dias, ou duas semanas. Sete dos nove serão neste formato, como já ocorre atualmente com Indian Wells e Miami. Além das duas competições dos EUA disputadas em março, Madri (abril), Roma (maio), Toronto (em julho), Cincinnati (agosto) e Shangai (outubro) serão mais longas. Apenas Monte Carlo, em abril, e Paris, em outubro seguirão em uma semana.

Serão 16 eventos ATP 500, contra 13 em 2024, após as atualizações recentemente anunciadas do Dallas Open, Catar Open e Munique Open. NO encerramento da temporada, a quinta edição do Nitto ATP Finals sediada em Torino está mantida, assim como a terceira edição do Next Gen ATP Finals em Jedá, além das finais da Copa Davis.