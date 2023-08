Austrália vence a França nos pênaltis e vai às semifinais pela primeira vez

A Austrália venceu a França nos pênaltis por 7 a 6, depois de um empate sem gols no tempo normal e prorrogação, e está nas semifinais da Copa do Mundo Feminina pela primeira vez.



As anfitriãs agora esperam o vencedor do duelo entre Inglaterra e Colômbia, que jogam hoje. A semifinal acontece na quarta-feira, às 7h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Sydney.



Jogando com o estádio de Brisbane lotado com sua torcida, a Austrália teve chances de marcar no tempo regulamentar, mas a França se segurou, chegando a salvar um gol em cima da linha. A França também teve algumas oportunidades, mas a partida acabou zerada.