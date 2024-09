FESTA NA FONTE

Bahia acerta o pé no segundo tempo, vence o Atlético-MG por 3x0 e volta ao G6 do Brasileirão

Everaldo, Everton Ribeiro e Luciano Rodríguez marcaram os gols do Esquadrão

Gabriel Rodrigues

Publicado em 15 de setembro de 2024 às 20:30

Luciano Rodríguez e Everton Ribeiro marcaram gols contra o Atlético-MG Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Depois de quatro jogos de seca, o Bahia reencontrou o caminho das vitórias. Na noite deste domingo (15), o tricolor bateu o Atlético-MG por 3x0, na Fonte Nova, e conseguiu uma boa recuperação no Campeonato Brasileiro. Em um duelo no qual desperdiçou chances e saiu vaiado no primeiro tempo, o tricolor colocou o pé na forma e mostrou eficiência na segunda etapa.

Everaldo, Everton Ribeiro e Luciano Rodríguez aproveitaram as oportunidades e marcaram os gols do Esquadrão. Além de encerrar o jejum sem vencer, o resultado colocou o time baiano no G6 do Brasileirão. Com 42 pontos, o Bahia ultrapassou o Cruzeiro e subiu para a 6ª posição. O Atlético-MG estacionou nos 33 e continua na 10ª colocação.

O Bahia terá agora uma semana para se preparar para o próximo compromisso. O time de Rogério Ceni volta aos gramados no sábado (21), contra o Fortaleza, às 21h, no Castelão, pela 27ª rodada do Brasileirão.

O JOGO

Com pouco tempo de preparação, a escalação do Bahia não teve novidades e Rogério Ceni colocou em campo o mesmo time dos últimos jogos. Apoiado pela torcida, o tricolor começou a partida bem ao seu estilo, com toques curtos e tabelas para envolver o adversário, mas com a velha dificuldade de achar espaços no ataque.

Logo nos primeiros minutos, Cauly teve duas boas chances. Na primeira ele poderia ter finalizado, mas tentou o passe para Everaldo, que não entendeu a jogada e deixou passar. Depois, o meia teve a chance de arriscar novo chute, mas cruzou na área e a defesa atleticana afastou.

Aos 18 minutos, o Esquadrão teve a sua melhor oportunidade no primeiro tempo. Everton Ribeiro deslocou belo passe, a bola passou por Cauly, mas caiu nos pés de Thaciano. Livre de marcação, ele invadiu a área e de frente com o goleiro chutou para fora, perdendo um gol incrível.

Do outro lado, o Atlético quase não conseguia segurar a bola no meio-campo e apostava em passes longos para achar os homens de frente. O Galo, no entanto, encontrou a defesa do Bahia postada, que conseguiu anular as investidas. Kanu e Hulk travaram um bom duelo, com superioridade do zagueiro tricolor.

Apesar das chances perdidas pelo Bahia, em boa parte do primeiro tempo o jogo ficou restrito ao meio-campo e laterais, com poucas oportunidades claras. O resultado foi o empate em 0x0 e vaias da torcida ao fim da primeira etapa.

SEGUNDO TEMPO

O Bahia voltou do intervalo com o mesmo time, mas com uma postura mais ofensiva. A pressão deu certo. Palacios saiu jogando e recuou fraco. Thaciano roubou a bola e passou para Everaldo, que no meio da área girou e chutou sem chances para Éverson: Bahia 1x0, aos cinco minutos. O centroavante encerrou o jejum de 12 jogos sem balançar as redes.

A vantagem deixou o Bahia mais solto e o segundo não demorou para sair. Aos 12 minutos, Jean Lucas fez a jogada na lateral e passou para Cauly. O camisa 8 deu belo passe para Everton Ribeiro, que pegou de primeira e contou com o desvio para superar o goleiro Everson e ampliar o placar na Fonte Nova.

Diante da situação, o Atlético-MG foi para o tudo ou nada e o técnico Gabriel Milito fez quatro mudanças de uma vez, mas foi o Bahia quem seguiu pressionando. O terceiro gol poderia ter saído no chute forte de Cauly, mas a defesa do Galo bloqueou e mandou para escanteio.

Esperando por um Atlético menos compacto na marcação por conta do placar, Ceni também partiu para as mudanças e apostou na velocidade. Luciano Rodríguez, Ademir e Rafael Ratão entraram nas vagas de Cauly, Thaciano e Everaldo, respectivamente.

Diante da forte marcação do Bahia, o Atlético tinha dificuldade para criar as jogadas, mas assustou em falta direta cobrada por Hulk que Marcos Felipe defendeu. Enquanto isso, o tricolor manteve a estratégia de tentar o contra-ataque. Pelo lado direito do ataque, Lucho e Ademir construíram boas jogadas. O chute do uruguaio passou perto e arrancou aplausos do torcedor.

A partida caminhava para o fim, mas aos 46 minutos Luciano Rodríguez recebeu na entrada da área e soltou uma bomba para marcar o terceiro do Bahia e decretar a vitória tricolor na Fonte Nova.

FICHA TÉCNICA

Bahia 3x0 Atlético-MG - Campeonato Brasileiro (26ª rodada)

Bahia: Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende), Jean Lucas (Iago Borduchi), Everton Ribeiro e Cauly (Luciano Rodríguez); Thaciano (Ademir) e Everaldo (Rafael Ratão). Técnico: Rogério Ceni.

Atlético-MG: Éverson, Mariano (Saravia), Bruno Fuchs, Lyanco e Rubens (Alan Kardec); Battaglia, Fausto Vera e Igor Gomes (Bernard); Hulk, Cadu (Deyverson) e Palacios (Scarpa). Técnico: Gabriel Milito.

Local: Fonte Nova

Gols: Everaldo, aos 5 minutos do 2º tempo, Everton Ribeiro, aos 12, e Luciano Rodríguez, aos 46

Cartão amarelo: Kanu (Bahia); Igor Gomes, Éverson (Atlético-MG)

Público: 26.448 torcedores

Renda: R$ 831.632,50

Arbitragem: Rodrigo Rafael Klein, auxiliado por Maíra Mastella Moreira e Tiago Augusto Kappes Diel (trio do Rio Grande do Sul).