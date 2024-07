REFORÇO DE PESO

Bahia anuncia a contratação do atacante Luciano Rodríguez, joia do futebol uruguaio

Jogador de 21 anos pertencia ao Liverpool do Uruguai e assinou contrato de cinco anos

Da Redação

Publicado em 26 de julho de 2024 às 12:28

Luciano Rodríguez chega ao Bahia com o peso de contratação mais cara do futebol nordestino Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Agora é oficial: o atacante Luciano Rodríguez é o novo reforço do Bahia. Nesta sexta-feira (26), o Esquadrão confirmou a chegada do jogador de 21 anos que pertencia ao Liverpool do Uruguai. Lucho Rodríguez, como é conhecido, firmou contrato de cinco anos com o clube baiano. O vínculo é válido até o final de 2029.



Apesar do Bahia não confirmar oficialmente os valores, o jogador tornou-se a contratação mais cara da história do clube e do futebol nordestino. O acordo para aquisição de 70% dos direitos econômicos gira na casa dos R$ 12 milhões de dólares (cerca de R$ 65 milhões). Até então, a compra mais cara do Esquadrão havia sido o volante Jean Lucas, que trocou o Santos pela equipe baiana por R$ 24,5 milhões.

Luciano Rodríguez é considerado a principal joia do futebol uruguaio no momento e, apesar de jogar pelos lados do campo, constantemente é comparado ao ídolo Luís Suárez. Formado nas categorias de base do Progreso, ele ganhou destaque defendendo o Liverpool. Nas duas últimas temporadas, marcou 17 gols em 57 jogos pelo clube azul e preto. A boa fase foi coroada com a conquista do título uruguaio, em 2023, e de duas supercopas uruguaias, em 2023 e 2024.

Lucho passou com destaque também pelas categorias de base da seleção do país vizinho, sendo peça importante na conquista do Mundial sub-20 e na disputa do Sul-americano da categoria, ambos no ano passado. O jovem jogador acumula passagens pela seleção principal de Marcelo Bielsa e fez parte da pré-lista do Uruguai para a Copa América, mas acabou cortado antes do início da competição.

Antes do acerto com o Bahia, Luciano Rodríguez chegou a negociar com o Girona, clube gerido pelo Grupo City na Espanha e que disputará a Liga dos Campeões, mas o fair play financeiro travou o acordo que girava na casa dos 15 milhões de euros (cerca de R$ 82 milhões). O jogador chegaria para substituir o brasileiro Savinho, que deixou o Girona e foi para o Manchester City.

Após a negativa com o clube espanhol, ele recebeu ofertas do Feyenoord, da Holanda, e do River Plate da Argentina, mas através do Bahia, o Grupo City voltou a negociar com o atleta e venceu a concorrência. No Brasil, o atacante também foi apontado como alvo do Palmeiras para substituir Endrick, vendido ao Real Madrid.

NOVELA

A contratação de Luciano Rodríguez se arrastou por mais tempo do que o Bahia esperava. O jogador chegou a desembarcar em Salvador no dia 16 de junho, passou por exames médicos e realizou fotos e vídeos com a camisa tricolor, mas a conclusão do acordo demorou por conta de exigências da equipe uruguaia.