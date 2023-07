O Bahia oficializou a contratação do meia Léo Cittadini. O jogador de 29 anos estava no Athletico-PR e assinou em definitivo com o Esquadrão por duas temporadas.



Léo Cittadini chega para ocupar o posto deixado por Daniel, que trocou o Bahia pelo Fluminense. Meia de origem, ele pode atuar na criação ou fazer o papel de segundo volante.



O jogador tinha contrato até o fim do ano com o Athletico-PR, mas foi liberado e desembarca no Esquadrão sem custos. O clube paranaense fica com 20% dos direitos econômicos do atleta.