Bahia anuncia as saídas de zagueiro, meia e atacante

O Bahia se despediu oficialmente do zagueiro Raul Gustavo, do meia Lucas Mugni e do atacante Vinicius Mingotti. O trio tem contrato encerrando no próximo dia 31 e não fica no clube para a próxima temporada. Em nota, o tricolor agradeceu aos jogadores pelos serviços prestados.



O meia Lucas Mugni já foi anunciado como reforço do Ceará para a Série B. O argentino está no clube baiano desde 2021, e foi peça importante no acesso à Série A, em 2022. Ele perdeu espaço e foi reserva na maior parte da atual temporada. Foram 35 jogos, um gol e uma assistência.