CONFRONTO DIRETO

Bahia aposta no retrospecto recente para levar a melhor sobre o Fortaleza; veja os números

Clássico nordestino será disputado neste sábado (21), no Castelão

Gabriel Rodrigues

Publicado em 20 de setembro de 2024 às 05:00

Bahia tem a vaga na Libertadores como principal objetivo no Campeonato Brasileiro Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia vai encarar um confronto direto entre clubes que brigam por uma vaga na próxima Copa Libertadores. Neste sábado (21), o tricolor enfrenta o Fortaleza, às 21h, no Castelão. Fora de casa, o Esquadrão aposta no bom retrospecto sobre os cearenses para voltar a Salvador com os três pontos na bagagem.

As duas equipes vivem bom momento no Campeonato Brasileiro. Enquanto o time baiano é o atual 6º colocado, com 42 pontos, o Leão do Pici ocupa a 3ª posição, com 49. No histórico recente, o Bahia pode dizer que tem levado a melhor sobre o rival nordestino. O Esquadrão não perde para o Fortaleza há três jogos.

A última derrota aconteceu em fevereiro do ano passado, no 3x0, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste. Na ocasião, o anfitrião era treinado por Renato Paiva. Depois disso, as equipes se enfrentaram mais três vezes pelo Brasileirão, com dois triunfos baianos e um empate.

Nos dois últimos encontros, já sob o comando de Rogério Ceni, o Bahia teve motivos para comemorar. No ano passado, o Esquadrão bateu o ‘Laion’ por 2x0, na Fonte Nova, no segundo turno da Série A. Kanu e Rafael Ratão marcaram os gols.

Neste ano, os times também se enfrentaram em Salvador. O Esquadrão venceu por 1x0, no primeiro turno. O gol foi marcado pelo volante Jean Lucas. Apesar de entender o bom momento do tricolor baiano frente ao rival, o atacante Everaldo projeta um confronto difícil no Castelão, mas afirma que o time buscará o triunfo.

“O Fortaleza é uma equipe que joga há muito tempo junta, entrosada, é um clássico do Nordeste e vamos lá buscar o resultado, porque nossa meta é a Libertadores e precisamos ganhar dentro e fora de casa”, analisou o jogador.

A cautela é explicada pelo aproveitamento recente do Bahia contra o Fortaleza fora de casa. Longe de Salvador, o time não vence o tricolor cearense desde a goleada por 4x0 aplicada no Campeonato Brasileiro de 2021. Rodriguinho (três vezes) e Rossi anotaram os tentos que ajudaram o Esquadrão a se livrar do rebaixamento.

De lá para cá, o clássico nordestino foi disputado cinco vezes no Castelão, com dois empates e três derrotas do Bahia. “Vamos para esse jogo enfrentando mais uma final. Eram 13, agora são 12 e o nosso pensamento é dar de presente para a torcida, e para nós mesmos, pelo esforço que a gente vem fazendo ao longo da temporada, uma classificação para a Libertadores, que é o nosso objetivo”, completou Everaldo.

OSCILAÇÃO

Além do retrospecto recente, um outro trunfo para o Bahia pode ser a fase atual do Fortaleza. Apesar de lutar pelo título do Brasileirão, o Leão vive má fase e não vence há cinco jogos. Entre Copa Sul-Americana e Série A, o time registrou quatro derrotas e um empate nas últimas partidas.

Na última terça-feira, o clube cearense foi derrotado por 2x0 pelo Corinthians, no primeiro embate das quartas de final da competição internacional. Após o duelo, o técnico Vojvoda reconheceu que o elenco está devendo.